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10:22, 8 апреля 2025Культура

Адвокат Ефремова прокомментировал вечеринку в колонии по случаю УДО актера

Адвокат Ефремова опроверг слухи о фуршете в колонии перед выходом актера по УДО
Ольга Коровина

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о готовящемся фуршете в колонии в честь условно-дословного освобождения (УДО) артиста. Его комментарий приводит «Абзац».

«Во-первых, состояние здоровья не позволяет ему делать какие-то такие "движухи". Во-вторых, туда невозможно завезти в промышленных масштабах лимонад и все остальное. Есть определенное количество посылок, которое можно передать осужденному», — пояснил Падалко, назвав сообщения о «вечеринке» провокацией.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Ефремов собирается проставиться перед другими заключенными в колонии. Актер якобы планировал отметить освобождение фуршетом с заключенными, с которыми у артиста сложились дружеские отношения. По данным Shot, для этого в колонию за счет артиста закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады.

Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось. Ожидается, что актер выйдет на свободу 9 апреля.

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