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08:17, 8 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности проводов Михаила Ефремова в колонии

Shot: Ефремов проставится перед заключенными в колонии перед выходом по УДО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Антон Вергун

Осужденный за смертельное ДТП в Москве актер Михаил Ефремов собирается проставиться перед другими заключенными в колонии, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, в связи с одобренным УДО Ефремова актер планирует отметить освобождение фуршетом, на котором предполагается присутствие заключенных, с которыми у артиста сложились дружеские отношения. Для этого в колонию за счет актера уже закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады.

Ожидается, что Ефремов выйдет на свободу завтра, 9 апреля.

Артиста приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось.

24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об УДО для Михаила Ефремова.

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