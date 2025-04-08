Раскрыты подробности проводов Михаила Ефремова в колонии

Осужденный за смертельное ДТП в Москве актер Михаил Ефремов собирается проставиться перед другими заключенными в колонии, пишет Telegram-канал Shot.
По его данным, в связи с одобренным УДО Ефремова актер планирует отметить освобождение фуршетом, на котором предполагается присутствие заключенных, с которыми у артиста сложились дружеские отношения. Для этого в колонию за счет актера уже закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады.
Ожидается, что Ефремов выйдет на свободу завтра, 9 апреля.
Артиста приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось.
24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об УДО для Михаила Ефремова.