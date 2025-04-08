Ансамбль Кадышевой «Золотое кольцо» погасил 1,5 миллиона долгов

Ансамбль «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой выплатил государству 1,5 миллиона

Ансамбль «Золотое кольцо» певицы Надежды Кадышевой погасил полтора миллиона рублей, которые задолжал государству. Об этом сообщает издание «Страсти».

В январе 2024 года сообщалось, что коллектив Кадышевой задолжал 1,6 миллиона рублей за пропущенные страховые взносы, неуплату налога на доходы физических лиц, налога на прибыль и транспортного налога.

Сообщается, что на данный момент артистка погасила почти всю задолженность — неуплаченными остались налоги на доходы физических лиц на сумму 10,2 тысячи рублей.

Еще в марте стало известно, что у «Золотого кольца» обнаружили долг в размере 666 тысяч рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС).