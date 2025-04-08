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16:03, 8 апреля 2025Культура

Ансамбль Кадышевой «Золотое кольцо» погасил 1,5 миллиона долгов

Ансамбль «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой выплатил государству 1,5 миллиона
Андрей Шеньшаков

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Ансамбль «Золотое кольцо» певицы Надежды Кадышевой погасил полтора миллиона рублей, которые задолжал государству. Об этом сообщает издание «Страсти».

В январе 2024 года сообщалось, что коллектив Кадышевой задолжал 1,6 миллиона рублей за пропущенные страховые взносы, неуплату налога на доходы физических лиц, налога на прибыль и транспортного налога.

Сообщается, что на данный момент артистка погасила почти всю задолженность — неуплаченными остались налоги на доходы физических лиц на сумму 10,2 тысячи рублей.

Еще в марте стало известно, что у «Золотого кольца» обнаружили долг в размере 666 тысяч рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

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