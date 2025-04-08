Армия России начала штурм последних удерживаемых ВСУ позиций в Курской области

РГ: Российские войска начали штурм последних позиций ВСУ в Курской области

Российские войска начали штурм последних позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает «Российская газета» (РГ).

Издание указывает, что украинские бойцы пытаются построить эшелонированную оборону на том участке, который остается под их контролем. По замыслу ВСУ, это должно препятствовать продвижению российских штурмовых групп.

При этом в ходе продолжающегося наступления российским бойцам уже удалось выбить украинские подразделения из ряда населенных пунктов, отмечает РГ.

8 апреля ситуацию в курском приграничье описал военкор Евгений Лисицын. По его словам, ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и не собираются сдавать территории без боя. Какие именно силы украинское командование бросило на оборону, журналист не уточнил.