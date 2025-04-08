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09:50, 8 апреля 2025Россия

Российский военкор сообщил о «жесткой борьбе» с ВСУ в Курской области

Военкор Лисицын: В Курской области идет жесткая борьба за высоту у Гуево
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области идет «жесткая борьба» с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) за высоту у населенных пунктов Гуево и Горналь. Об этом сообщил российский военкор Евгений Лисицын в Telegram.

Военный корреспондент не уточнил, каковы силы, брошенные украинским командованием в бой против Вооруженных сил России близ указанных населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в Курской области у населенных пунктов Гуево и Горналь ВСУ пытаются выстроить эшелонированную оборону.

Известно, что российские военные добивают личный состав противника в лесных массивах и продвигаются в направлении государственной границы.

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