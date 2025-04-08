ТАСС: ВСУ пытаются выстроить эшелонированную оборону у Гуева и Горналя

В Курской области у населенных пунктов Гуево и Горналь Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выстроить эшелонированную оборону. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Противник пытается выстроить эшелонированную оборону на направлении Гуево — Горналь, рассчитывая использовать высоты, в том числе гору Фагор для контроля за передвижениями наших штурмовых групп», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что российские военные смогли выбить ВСУ из нескольких опорных пунктов в приграничном районе и продожают закрепляться. ВС России, по последним данным, продолжают перемалывать личный состав противника в лесных массивах и продвигаются в направлении государственной границы.

Ранее военкор Александр Коц, объясняя цель атаки ВСУ на Белгородскую область, заявлял, что украинские военные хотят затормозить продвижение России в Сумской области и подготовить эшелонированную оборону. Первую линию обороны, как он заявлял, российские военные уже «взламывают» в Курской области.