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06:30, 8 апреля 2025Наука и техника

Азербайджанский «Грач» испытал турецкую ракету

Азербайджанский Су-25 Lacin испытали с турецкой крылатой ракетой SOM-B1
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Азербайджанский штурмовик Су-25 Lacin с крылатой ракетой SOM-B1 производства Турции успешно прошел огневые испытания. Об этом сообщает издание SavunmaSanayiST.

Совет по научно-техническим исследованиям Турции сообщил, что «Грач» успешно применил ракету SOM SAHIN (версия SOM-B1 для Азербайджана) при помощи автономной системы управления огнем UBAS. Боеприпас поразил цель на большой дальности.

«Таким образом был завершен наиболее важный этап закупки Азербайджаном крылатых ракет SOM, о чем он впервые объявил в 2018 году», — пишет издание.

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Отмечается, что поставки, которые задержали из-за введенного Францией эмбарго на двигатели, осуществят в ближайшее время. Ракеты получили турецкий силовой агрегат Kale KTJ-3200.

Базовая версия ракеты SOM-A, которая несет 230-килограммовую фугасную боевую часть, получила инерциальную систему наведения с коррекцией по спутникам. Модификацию SOM-B1 дополнительно оснастили инфракрасной системой наведения на конечном участке и аппаратурой двухсторонней передачи данных. Дальность полета ракеты составляет 250 километров.

В сентябре 2024 года компания Turkish Aerospace Industries представила модернизированный штурмовик военно-воздушных сил Азербайджана Су-25 на международной выставке ADEX 2024 в Баку. Самолет с системой UBAS может нести управляемые бомбы KGK-82/83, TEBER-82 и крылатые ракеты SOM-B1 без модернизации авионики штурмовика.

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