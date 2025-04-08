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19:04, 8 апреля 2025Моя страна

Благовещенск признали самым комфортным городом на Дальнем Востоке

Благовещенск оказался самым комфортным городом Дальневосточного округа
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Dmitrii Rud / Shutterstock / Fotodom

Благовещенск был признан самым комфортным городом среди областных и краевых центров Дальневосточного федерального округа. Об этом пишет портал АСН24.RU со ссылкой на данные сайта индекса качества городской среды.

По итогам 2024 года индекс качества городской среды Благовещенска составил 246 баллов. За год город улучшил показатели на 33 балла, став самым комфортным на Дальнем Востоке. Максимально возможное количество баллов — 360, но пока столько не набирал ни один город. На втором месте после Благовещенска оказался Южно-Сахалинск, он получил 244 балла. За ним в рейтинге идут Хабаровск (239 баллов) и Владивосток (237 баллов).

Города оценивают по 36 показателям, поделенным на 6 групп: безопасность, комфорт, экологичность, разнообразие среды, ее современность, а также эффективность управления. Данные собирают из государственной статистики и геоинформационных систем. Эксперты оценивают шесть типов городских пространств: жилье, улично-дорожная сеть, деловая инфраструктура, социальная инфраструктура, озелененные и общегородское пространство.

Ранее сообщалось, что омский продюсер и шоумен Роман Герасимов превратил родной город в аниме. Герасимов с помощью нейросети создал серию роликов, где Омск изображен в стиле мультфильмов студии Ghibli.

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