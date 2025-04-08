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12:28, 9 апреля 2025Моя страна

Более двух тысяч россиян поучаствуют в забеге по горам Дагестана

В горах Дагестана пройдет ежегодный трейловый забег
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Ежегодный трейловый забег пройдет в горах Дагестана с 12 по 13 апреля. Об этом сообщил «Интерфакс».

В спортивном мероприятии поучаствуют более двух тысяч человек. Отмечается, что бегунам будут доступны четыре дистанции длиной от 15 до 120 километров.

Старт на самом длинном маршруте с набором высоты до пяти тысяч метров состоится в 22:00 12 апреля в селе Куркли. «На пути спортсменам встретятся Чохские террасы, фруктовые сады неподалеку от Гергебеля и вид на Гунибскую панораму», — отметила компания-организатор «Вайлд Трейл».

Утром следующего дня к забегу присоединятся участники других дистанций. Финиш состоится в селе Шамилькала. Там бегуны смогут отдохнуть в городке с горячим питанием и душем, а также посетить ярмарку народных промыслов.

В те же выходные на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкессии пройдет турнир по фан-джампингу. Спортсмены будут соревноваться в прыжках на лыжах и сноубордах в ледяной бассейн.

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