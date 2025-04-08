Бойцы ВСУ добровольно сдались в плен в зоне СВО

Двое солдат ВСУ добровольно сдались в плен под Часовым Яром

Российские бойцы взяли в плен двоих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ступочки под Часовым Яром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Мы сидели на левом фланге, держали позицию, а ваши подошли, ну мы и потеряли ее», — рассказал один из пленных.

Как пояснили агентству солдаты, они самостоятельно приняли решение о добровольной сдаче в плен, так как не видели никаких перспектив в сопротивлении.

Ранее стало известно, что в зоне СВО при освобождении населенного пункта Днепроэнергия российские военнослужащие захватили в плен семерых бойцов ВСУ.