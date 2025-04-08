Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:08, 8 апреля 2025Бывший СССР

Боец раскрыл подробности зачистки Днепроэнергии от ВСУ

ТАСС: Штурмовики зачистили Днепроэнергию от ВСУ за час
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российским бойцам потребовался час, чтобы зачистить село Днепроэнергия от солдат Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал штурмовик Восточной группировки войск с позывным Девяностик, его слова передает ТАСС.

«За час мы ее [Днепроэнергию] зачистили, взяли сначала трех военнопленных», — рассказал боец.

Он добавил, что в дальнейшем удалось пленить еще нескольких солдат противника. Всего в плен было захвачено семь солдат ВСУ.

Группировке войск «Восток» удалось зачистить и взять под контроль населенный пункт Днепроэнергия 12 марта.

Ранее российский снайпер рассказал, что поднять флаг в населенном пункте получилось лишь на второй день после его освобождения.

    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам объяснили механизм назначения пенсии. Соцфонд назвал три условия для получения выплаты

    Россиян предупредили о клонирующих аккаунты мошенниках

    Звезда «Очень странных дел» показала фото в крошечном купальнике

    Названы самые популярные в 2025 году позы в сексе

    Мадуро анонсировал чрезвычайное экономическое положение в Венесуэле

    У ВСУ заметили острую нехватку боеприпасов под Часовым Яром

    Бойцы ВСУ добровольно сдались в плен в зоне СВО

    В России резко вырос спрос на хоккейные тренировки после рекорда Овечкина

    Мужчина попросил проститутку вернуть ему деньги за секс и поплатился за это жизнью

    Азербайджанский «Грач» испытал турецкую ракету

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше