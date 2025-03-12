Российские войска заняли еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Днепроэнергия в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны.

Речь идет о селе Днепроэнергия, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток».

Вооруженным силам (ВС) России также удалось нанести поражение двум механизированным бригадам украинских войск в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив в ДНР. Вооруженные силы Украины (ВСУ), следует из сводки оборонного ведомства, за сутки потеряли в зоне ответственности группировки «Север» до 160 бойцов.

Ранее стало известно, что российские войска заняли населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики. Как уточнили в министерстве, село взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».