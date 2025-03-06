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12:13, 6 марта 2025Россия

Российские войска заняли населенный пункт под Донецком

Минобороны России заявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям нацгвардии и Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Дмитров, Миролюбовка и Зверево ДНР.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности «Центра» более 590 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Ранее ведомство отчиталось об установлении контроля над донецким селом Привольное, которое заняли подразделения группировки войск «Восток». До этого бойцы также выбили ВСУ из населенных пунктов Скудное и Бурлацкое.

ЖЗЛ
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