Бывший мэр российского города предстанет перед судом по делу о превышении полномочий

Экс-мэр Тулуна пойдет под суд за откаты от сотрудников за выписанные премии

В Иркутской области предстанет перед судом бывший мэр города Тулун по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает региональное управление Cледственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2019 по 2023 год обвиняемая начисляла подчиненным завышенные премии якобы за выполнение особо важных и сложных задач. Позже подчиненные возвращали часть премии начальнице. Таким образом похищено более миллиона рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в 235-м гарнизонном военном суде оглашен приговор бывшему сотруднику Минобороны России Андрею Чекмазову, обвиняемому в коррупции.