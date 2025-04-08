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11:05, 8 апреля 2025Силовые структуры

Бывший мэр российского города предстанет перед судом по делу о превышении полномочий

Экс-мэр Тулуна пойдет под суд за откаты от сотрудников за выписанные премии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутской области предстанет перед судом бывший мэр города Тулун по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает региональное управление Cледственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2019 по 2023 год обвиняемая начисляла подчиненным завышенные премии якобы за выполнение особо важных и сложных задач. Позже подчиненные возвращали часть премии начальнице. Таким образом похищено более миллиона рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в 235-м гарнизонном военном суде оглашен приговор бывшему сотруднику Минобороны России Андрею Чекмазову, обвиняемому в коррупции.

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