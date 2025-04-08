США рассмотрят возможность ударов беспилотниками по картелям в Мексике

NBC: Белый дом рассмотрит возможность ударов дронами по мексиканским картелям

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения ударов беспилотниками по членам наркокартелей и их логистическим сетям на территории Мексики. Об этом сообщает NBC.

Предполагается, что удары будут наноситься по соглашению с мексиканским правительством, однако представители Белого дома, Министерства обороны и ЦРУ не исключают и односторонних действий в качестве «крайней меры».

Также отмечается, что американские военные и ЦРУ резко активизировали наблюдательные полеты над Мексикой, которые, по словам президента страны Клаудии Шейнбаум, происходят с согласия Мехико. Задачей полетов называется составление списка потенциальных целей, который может включать оперативников картелей, транспортные средства, склады и другие части их инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп воздержался от введения торговых пошлин на импорт в США против Мексики.