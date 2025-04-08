Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 8 апреля 2025Мир

США рассмотрят возможность ударов беспилотниками по картелям в Мексике

NBC: Белый дом рассмотрит возможность ударов дронами по мексиканским картелям
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Oleg Popov / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения ударов беспилотниками по членам наркокартелей и их логистическим сетям на территории Мексики. Об этом сообщает NBC.

Предполагается, что удары будут наноситься по соглашению с мексиканским правительством, однако представители Белого дома, Министерства обороны и ЦРУ не исключают и односторонних действий в качестве «крайней меры».

Также отмечается, что американские военные и ЦРУ резко активизировали наблюдательные полеты над Мексикой, которые, по словам президента страны Клаудии Шейнбаум, происходят с согласия Мехико. Задачей полетов называется составление списка потенциальных целей, который может включать оперативников картелей, транспортные средства, склады и другие части их инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп воздержался от введения торговых пошлин на импорт в США против Мексики.

    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США нашли способ отменить пошлины Трампа

    Одна страна НАТО пообещала ежегодно выделять Украине миллиард евро

    Япония присоединится к НАТО в помощи Украине

    Сына начальницы регионального управления ПФР поймали в Москве с кокаином

    Под Москвой годовалого ребенка насмерть придавило электроплитой

    В России школьники пошли на риск ради спасения из полыньи ребенка-инвалида

    В США назвали российские «Ясени» угрозой для НАТО

    В Германии призвали закупать газ из России

    Минфин США назвал условие снижения пошлин

    Ансамбль Кадышевой «Золотое кольцо» погасил 1,5 миллиона долгов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше