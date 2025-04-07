Раскрыта причина решения Трампа не вводить пошлины против одной страны

Осная: Трамп не стал вводить пошлины против Мексики под давлением промсектора

Американский лидер Дональд Трамп не стал вводить торговые пошлины на импорт в США против Мексики. Такое решение он принял под давлением американского промышленного сектора, который сильно зависит от поставок комплектующих и готовой продукции из страны, причину раскрыл профессор кафедры экономического производства Автономного столичного университета Мексики Армандо Пинеда Осная, передает ТАСС.

«Введение пошлин означало бы их оплату при каждом пересечении (границы США и Мексики — прим. «Ленты.ру»), что привело бы к тому, что американские автомобили стали бы очень дорогими как для США, так и для остального мира. Таким образом промышленный сектор, автомобилестроение и электроника сумели одержать верх над Трампом», — заявил Осная.

Эксперт обратил внимание на то, что с 1994 года (год, когда было подписано Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА)) американские компании использовали Мексику в качестве промышленной мастерской, благодаря чему страна получила стабильный поток иностранных инвестиций, возросших сегодня до более чем 500 миллиардов долларов.

Это трехстороннее соглашение между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой привело к глубокой экономической интеграции, такой, что отдельные компоненты для производства продукции могут в процессе пересекать границу несколько раз. В таком случае при реализации плана Трампа компании обязаны были бы многократно оплачивать пошлины.

Если бы были введены пошлины, затраты американской автомобильной промышленности стали бы выше, автомобили стали бы очень дорогими, и отрасль потеряла бы международную конкурентоспособность. Поэтому американские промышленники и сказали Трампу: "Вы не испортите сделку на 500 миллиардов долларов с Мексикой в одиночку"», — предположил профессор.

Специалист также указал на тактику мексиканских властей, которые в ходе переговорах о пошлинах сохраняли хладнокровие и не грозили США ответными мерами.

Ранее Соединенные Штаты ввели пошлины в отношении необитаемых территорий, называемых «островами пингвинов». Американский министр торговли Говард Латник объяснил это желанием предотвратить возможность обхода тарифной политики.