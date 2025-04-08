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18:38, 8 апреля 2025Культура

Дубцова «охренела» от интервью Малиновской и обвинила ее во лжи

Певица Ирина Дубцова заявила, что Маша Малиновская соврала о ней в интервью
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Ирина Дубцова возмутилась якобы лживым интервью известной модели Маши Малиновской. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Дубцовой, Малиновская обвинила артистку в том, что та не поздоровалась с ней во время перелета в самолете. Ирина заявила, что просто не заметила модель, но поприветствовала ее позже.

«Я охренела! Почему Маша в своем интервью не сказала, что, когда я ее наконец-то увидела, обрадовалась, поздоровалась и извинилась, что не узнала. Как можно так врать с вылупленными честно глазами? И главное — зачем?» — написала Ирина.

Завершила свою эмоциональную речь Дубцова приветствием в адрес Малиновской, как она сама написала: «на всякий случай».

Ранее стало известно, что Дубцова вспомнила о своих концертах в ДНР и ЛНР под взрывы. По ее словам, во время концертов, которые она давала на территории Новороссии, были слышны звуки взрывов.

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