Дуда высказался о выводе войск США из обеспечивающего Украину военного хаба

Дуда: Вывод войск США из военного хаба в Жешуве согласован на уровне НАТО

Вывод войск США из военного хаба в Жешуве, обеспечивающего поставки оружия на Украину, согласован на уровне НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом, трансляция которой велась на YouTube-канале офиса президента Эстонии.

«Я знаю этот вопрос, [речь] идет о передаче ответственности за безопасность аэропорта в Жешуве. Это обсуждалось на уровне альянса», — отметил Дуда.

Президент подчеркнул, что перемещение американских военных «не означает вывода войск» из Польши. Позднее эту информацию подтвердил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш с социальной сети Х.

В конце марта стало известно, что будущее хаба в Жешуве оказалось под вопросом из-за позиции президента США Дональда Трампа по Украине.