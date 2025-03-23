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19:26, 23 марта 2025Мир

Будущее обеспечивающего Украину военного хаба поставили под вопрос из-за позиции Трампа

АВС: Будущее военного хаба в Польше под вопросом из-за позиции Трампа
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ian Vogler / Pool / Reuters

Будущее военного хаба в польском городе Жешуве оказалось под вопросом из-за позиции президента США Дональда Трампа по Украине, пишет телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе.

Хаб на востоке Польши, будущее которого оказалось под вопросом, является ключевым логистическим центром поставок оружия Украине. Как сообщил неназванный американский чиновник, несколько подразделений материально-технического обеспечения США уже покинули Жешув.

Ранее сообщалось, что Великобритания использует два основных маршрута для доставки военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) — это польский город Жешув, где расположен аэропорт, и пролив Ла-Манш. Жешув стал крупным логистическим центром, где размещены несколько американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также сообщал, что Жешув является ключевым логистическим хабом поставок оружия на Украину. ВСУ через него получили партию оружия от США в январе 2025 года.

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