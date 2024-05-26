Названы основные маршруты поставок британской военной помощи Украине

Sunday Times назвала польский Жешув и Ла-Манш главными путями помощи Лондона ВСУ

Великобритания использует два основных маршрута для доставки военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) — это польский город Жешув, где расположен аэропорт, и пролив Ла-Манш. Об этом пишет The Sunday Times.

За два года аэропорт Жешув стал крупным логистическим центром, где размещены несколько американских зенитных ракетных комплексов Patriot и британская Sky Sabre. Ранее он принимал около 100 пассажирских рейсов в неделю, теперь его постоянно используют еще военные и грузовые самолеты. В общей сложности активность военной авиации выросла на 167 процентов.

Самолеты доставляют в Польшу боеприпасы, стрелковое оружие, дальнобойные ракеты, противотанковое вооружение. Танки, бронетехника и дальнобойная артиллерия идут через Ла-Манш, после чего отправляются по Европе до Украины поездами.

C 2022 года Лондон предоставил Киеву военной помощи на 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (5,7 миллиардf долларов). Больше Украине помогают только Германия (10,8 миллиарда) и США (46 миллиардов).

Помимо своих поставок, Великобритания активно занимается тайными закупками советского оружия по всему миру, чтобы доставить в украинскую армию знакомые вооружения. Иногда Лондон практически выступает в роли «контрабандиста», тайно переправляя закупки на Украину, утверждается в материале.

В апреле премьер Великобритании Риши Сунак анонсировал крупнейший пакет помощи Киеву в размере 620 миллионов долларов. В том числе в него войдут ракеты Storm Shadow с дальностью полета около 250 километров. Позднее глава МИД королевства Дэвид Кэмерон отметил, что Киев имеет право использовать это оружие для ударов по России.