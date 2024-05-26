Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 26 мая 2024Мир

Названы основные маршруты поставок британской военной помощи Украине

Sunday Times назвала польский Жешув и Ла-Манш главными путями помощи Лондона ВСУ

Фото: Edward Crawford / Press Agency / Globallookpress.com

Великобритания использует два основных маршрута для доставки военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) — это польский город Жешув, где расположен аэропорт, и пролив Ла-Манш. Об этом пишет The Sunday Times.

За два года аэропорт Жешув стал крупным логистическим центром, где размещены несколько американских зенитных ракетных комплексов Patriot и британская Sky Sabre. Ранее он принимал около 100 пассажирских рейсов в неделю, теперь его постоянно используют еще военные и грузовые самолеты. В общей сложности активность военной авиации выросла на 167 процентов.

Самолеты доставляют в Польшу боеприпасы, стрелковое оружие, дальнобойные ракеты, противотанковое вооружение. Танки, бронетехника и дальнобойная артиллерия идут через Ла-Манш, после чего отправляются по Европе до Украины поездами.

C 2022 года Лондон предоставил Киеву военной помощи на 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (5,7 миллиардf долларов). Больше Украине помогают только Германия (10,8 миллиарда) и США (46 миллиардов).

Помимо своих поставок, Великобритания активно занимается тайными закупками советского оружия по всему миру, чтобы доставить в украинскую армию знакомые вооружения. Иногда Лондон практически выступает в роли «контрабандиста», тайно переправляя закупки на Украину, утверждается в материале.

В апреле премьер Великобритании Риши Сунак анонсировал крупнейший пакет помощи Киеву в размере 620 миллионов долларов. В том числе в него войдут ракеты Storm Shadow с дальностью полета около 250 километров. Позднее глава МИД королевства Дэвид Кэмерон отметил, что Киев имеет право использовать это оружие для ударов по России.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Президента Грузии обвинили в измене родине. В ответ она назвала правительство пророссийским

      Германия выступила против использования ВСУ оружия Запада для ударов по России

      Генсеку НАТО рекомендовали быть осмотрительным

      Выпущенные Украиной снаряды РСЗО сбили над Белгородской областью

      Подростки разгромили башкирский лагерь «Орленок» в последний день смены

      Названы основные маршруты поставок британской военной помощи Украине

      Раскрыта причина задержания советника губернатора Орловской области

      Бывший сотрудник ЦРУ признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая

      Стало известно о попытке США догнать Россию в скорости производства снарядов

      Пилоты самолета с россиянами на борту заметили похожий на дрон предмет в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше