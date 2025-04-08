Мирному жителю России оторвало руку при ударе ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали двое

Два мирных жителя Белгородской области пострадали при атаке Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под удар попал населенный пункт Красная Яруга — административный центр одного из приграничных районов. Там украинский беспилотник поразил автомобиль, в котором находилась семейная пара.

В результате атаки мужчине оторвало руку. Его жила получила множественные осколочные ранения. Супругов госпитализировали, оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, ранее 8 апреля еще двое жителей региона получили травмы. По словам Гладкова, это произошло в ходе боевых действий – на каком именно участке, губернатор не уточнил.