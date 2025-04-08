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11:20, 8 апреля 2025Россия

Гладков сообщил о ранении двоих человек в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков сообщил о ранении двоих человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении двоих человек. Об этом он написал в Telegram.

Речь идет о двоих бойцах подразделения «Орлан», пояснил губернатор. Они были ранены при выполнении боевых задач.

Оба мужчины получили осколочные ранения, их госпитализировали. После оказания неотложной помощи бойцов переведут в областную клиническую больницу, отметил Гладков.

Белгородская область остается одним из наиболее подверженных украинским атакам регионов России. Так, 7 апреля один житель белгородского приграничья был ранен при ударе украинского беспилотника. Им оказался 16-летний подросток.

ЖЗЛ
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