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14:39, 8 апреля 2025Силовые структуры

Двое российских полицейских подозреваются в превышении полномочий и избиении мужчины

В Астраханской области два сотрудника полиции подозреваются в избиении мужчины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Астраханской области два сотрудника полиции подозреваются в избиении мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, в марте этого года двое участковых возле одного из домов в поселке Верхний Баскунчак применили перцовый баллончик против местного жителя, после чего повалили на землю и, надев на него наручники, начали избивать руками и ногами.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что российский опер достал для друга 32 игровых автомата из служебного хранилища и попался.

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