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09:20, 8 апреля 2025Ценности

Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась в прозрачной кофте без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @katya_eshtokina

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном образе. Видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

На одном из кадров 38-летняя манекенщица предстала в черных классических брюках и кожаной куртке. Помимо этого, звезда надела прозрачный лонгслив, отказавшись от бюстгальтера. При этом она продемонстрировала оголенную грудь. В качестве обуви модель выбрала туфли на каблуках.

Ранее бывшая возлюбленная миллиардера вышла в свет в прозрачной юбке. Манекенщица посетила премию для молодых фэшн-дизайнеров LVMH Prize.

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