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21:52, 8 апреля 2025Путешествия

Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Darron / Unsplash

Аэропорт Ульяновска временно перестал принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что ограничения были введены в 21:15 по московскому времени с целью обеспечения безопасности полетов гражданских и воздушных судов.

Ранее в аэропортах Саратова и Волгограда ввели план «Ковер». Как сообщил Shot, такие меры были приняты из-за украинских беспилотников в небе. Кореняко проинформировал, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

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