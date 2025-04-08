Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на полеты

Аэропорт Ульяновска временно перестал принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что ограничения были введены в 21:15 по московскому времени с целью обеспечения безопасности полетов гражданских и воздушных судов.

Ранее в аэропортах Саратова и Волгограда ввели план «Ковер». Как сообщил Shot, такие меры были приняты из-за украинских беспилотников в небе. Кореняко проинформировал, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.