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06:01, 9 апреля 2025Экономика

Модель-«хамелеон» решила избавиться от нью-йоркского пентхауса

NYP: Супермодель Линда Евангелиста выставила на продажу пентхаус в Нью-Йорке
Виктория Клабукова

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Супермодель «большой шестерки» Линда Евангелиста решила избавиться от своего пентхауса. Роскошную нью-йоркскую недвижимость манекенщица, прозванная «хамелеоном», оценила в 8,19 миллиона долларов (705,9 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Квартира экспонируется в шестиэтажном здании в историческом районе Челси. Звезда подиумов приобрела его в 2001 году за 1,4 миллиона долларов. Интерьер выдержан в стиле лофт: стены из оголенного кирпича и полы из полированного бетона. Четырехметровые потолки смягчают монументальность и добавляют пространству воздушность. На 370 квадратных метрах разместились четыре спальни и две ванных. При входе в квартиру открывается просторная светлая гостиная с мансардными окнами и дровяным камином. Из спальни открывается вид на парк Хай-Лайн, а рядом оборудована большая гардеробная с шестью шкафами высотой от пола до потолка. Вдобавок к квартире идет широкая терраса площадью 230 квадратных метров.

Ранее стало известно о продаже космодома другой легендарной супермодели, Наоми Кэмпбелл. Особняк был построен за 9 миллиардов рублей российским миллиардером Владиславом Дорониным в подмосковной Барвихе. Объект выставили на продажу с завершением романа, но поиски покупателя затянулись на десятилетие.

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