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10:42, 10 декабря 2024Экономика

Нашелся покупатель для космодома Наоми Кэмпбелл в Барвихе

Mash: космодом Наоми Кэмпбелл в Барвихе приобрел автогонщик Никита Мазепин
Виктория Клабукова
Никита Мазепин

Никита Мазепин. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Космодом, предназначенный для супермодели Наоми Кэмпбелл, после долгих лет продажи наконец нашел владельца. Кто стал покупателем, раскрывает Telegram-канал Mash.

Особняк был построен за 9 миллиардов рублей российским миллиардером Владиславом Дорониным для его возлюбленной, известной в мире моделинга под прозвищем Черная пантера. Здание располагается на участке площадью 75 гектаров в подмосковной Барвихе. Особняк находится в сосновом лесу и выполнен в футуристическом стиле из светлых блоков и стеклянных элементов. Верхний этаж возвышается над деревьями на высоту 22 метра. Здесь разместились тренажерный зал, спа-центр, ночной клуб, 25-метровый бассейн и сауна размером с трехкомнатную квартиру. Вдобавок поблизости есть дом для охранников площадью 333 квадратных метра.

После того как роман Доронина и Кэмпбелл подошел к концу, усадьбу выставили на продажу. Первоначально лот оценивался в 6,4 миллиарда рублей. Поиски покупателя затянулись — несмотря на постепенное снижение цены, желающих не могли найти около десяти лет. Два года назад бизнесмен переписал недвижимость на свою мать. Сделку удалось заключить лишь в 2024-м. Новым хозяином космодома стал российский автогонщик Никита Мазепин, недавно завершивший карьеру в «Формуле-1». По данным источников канала, покупка обошлась ему в 4,5 миллиарда рублей.

Ранее от своей недвижимости в Малибу решила избавиться другая топ-модель — Миранда Керр. Свой особняк бывший «ангел» Victoria's Secret оценила в 4,5 миллиона долларов.

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