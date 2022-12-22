Российский миллиардер переписал на мать построенный для Наоми Кэмпбелл дом

Предприниматель Владислав Доронин переписал на свою мать дом Capital Hill в Барвихе

Российский миллиардер Владислав Доронин переписал на свою мать дом Capital Hill, который построил в подмосковной Барвихе для своей бывшей возлюбленной, супермодели Наоми Кэмпбелл. Проект резиденции разрабатывала ирако-британский архитектор Заха Хадид. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После расставания с моделью Доронин выставлял резиденцию на продажу за 6,4 миллиарда рублей. Однако теперь стало известно, что владение перешло к матери предпринимателя. Другие подробности сделки неизвестны.

Хадид начала работу над проектом в 2006 году. Процесс завершился через 12 лет уже после ее смерти. Особняк находится в сосновом лесу и выполнен в футуристическом стиле из светлых блоков и стеклянных элементов. Верхний этаж возвышается над деревьями на высоту 22 метра. Уникальная резиденция обошлась Доронину в 140 миллионов долларов.

В сентябре 2020 года стало известно, что Доронин через суд потребовал от Кэмпбелл вернуть долги. Тогда он заявил, что Кэмпбелл отказывалась возвращать деньги, которые он одолжил ей. Кроме того, бизнесмен обвинил модель в удержании принадлежащего ему имущества на сумму более трех миллионов долларов.