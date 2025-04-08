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11:16, 8 апреля 2025Моя страна

Европеец переехал в Россию и восхитился одной местной особенности

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Блогер из Нидерландов, который переехал в Россию, восхитился местными супермаркетами. О необычных для него особенностях он написал в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Европейцу понравилось, что продуктовые магазины находятся близко к жилым домам, причем не только в городах, но и в небольших населенных пунктах. «В Голландии было по-другому: я ехал примерно 10 минут на велосипеде до ближайшего супермаркета», — отметил он.

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Голландец добавил, что в России большой выбор продуктов от разных производителей. Кроме того, многие магазины работают допоздна или круглосуточно, а также предлагают доставку.

«В России я познакомился с очень вкусными продуктами», — добавил автор. Так, ему понравились халва в шоколаде и тушенка.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в бане на Байкале и поделился впечатлениями. Он описал опыт словами «все вокруг кружилось».

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