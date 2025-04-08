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10:10, 8 апреля 2025Силовые структуры

ФСИН прокомментировала информацию о проводах Михаила Ефремова в колонии

ФСИН опровергла новость об организации Ефремовым фуршета в колонии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

УФСИН России по Белгородской области опровергло новость об организации Михаилом Ефремовым фуршета в исправительной колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Утверждается, что распространяемая в интернете информация о проводах актера перед выходом по УДО не соответствует действительности.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко также назвал новость о фуршете фейком, передает aif.ru. Он считает, что кто-то намерено распространяет слухи про актера.

Ранее сообщалось, что Ефремов планирует отметить освобождение фуршетом, на котором предполагается присутствие заключенных, с которыми у артиста сложились дружеские отношения. Для этого в колонию за счет актера якобы уже закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады.

Ефремов выйдет на свободу 9 апреля.

Артиста приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось.

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