Глава ЕК обратилась к главному конкуренту США за помощью в урегулировании на Украине

Глава ЕК призвала Китай активизировать усилия по Украине на фоне действий Трампа

Глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к Китаю за помощью в урегулировании кризиса на Украине, следует из сообщения пресс-службы Еврокомиссии по итогам телефонного разговора с премьером госсовета КНР Ли Цянем.

Переговоры между представителями Китая и Европы состоялись на фоне действий адмнистрации президента США Дональда Трампа, снизившей потоки поддержки украинской стороны в противостоянии с Россией. Фон дер Ляйен призвала главного конкурента США активизировать усилия для обеспечения важного вклада в мирный процесс, выразив приверженность к «справедливому и прочному миру на Украине».

Также Глава ЕК подчеркнула важную роль Китая в решении экономических проблем, вызванных введением США импортных пошлин.

Ранее КНР и Евросоюз на фоне введения президентом США новых пошлин на поставки товаров из всех стран мира решили возобновить переговоры о пошлинах на электромобили. К обсуждению этого важного вопроса стороны вернутся в максимально короткие сроки, добиваясь создания благоприятных условий для инвестиций и сотрудничества китайских и европейских компаний.