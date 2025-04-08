Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:53, 8 апреля 2025Мир

Глава ЕК обратилась к главному конкуренту США за помощью в урегулировании на Украине

Глава ЕК призвала Китай активизировать усилия по Украине на фоне действий Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к Китаю за помощью в урегулировании кризиса на Украине, следует из сообщения пресс-службы Еврокомиссии по итогам телефонного разговора с премьером госсовета КНР Ли Цянем.

Переговоры между представителями Китая и Европы состоялись на фоне действий адмнистрации президента США Дональда Трампа, снизившей потоки поддержки украинской стороны в противостоянии с Россией. Фон дер Ляйен призвала главного конкурента США активизировать усилия для обеспечения важного вклада в мирный процесс, выразив приверженность к «справедливому и прочному миру на Украине».

Также Глава ЕК подчеркнула важную роль Китая в решении экономических проблем, вызванных введением США импортных пошлин.

Ранее КНР и Евросоюз на фоне введения президентом США новых пошлин на поставки товаров из всех стран мира решили возобновить переговоры о пошлинах на электромобили. К обсуждению этого важного вопроса стороны вернутся в максимально короткие сроки, добиваясь создания благоприятных условий для инвестиций и сотрудничества китайских и европейских компаний.

    Обсудить
    Последние новости

    Остающуюся под контролем ВСУ территорию Курской области показали на карте

    Названо число остающихся под контролем ВСУ территорий в Курской области

    В Грузии вынесли приговор бывшему министру обороны из-за дела Саакашвили

    Испытан революционный метод лечения мужского бесплодия

    На технике ВСУ заметили новые тактические символы

    В Кремле рассказали про работу России и США над нормализацией отношений

    Вторгшихся в Курскую область украинских военных осудили в России за теракты и запугивания

    Звезда «Ворониных» возмутилась поступлением Вали Карнавал в вуз без экзаменов

    В российском регионе водитель маршрутки высадил ребенка-инвалида и смял его удостоверение

    Россияне изменили отношение к депозитам в зарубежных банках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше