Главу Белгородской области приняли за мошенника при обзвоне жителей

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова вновь приняли за телефонного мошенника, пока он обзванивал жителей региона, пишет РИА Новости.
Во время звонка жительнице Белгорода Гладков представился и сообщил, что хочет уточнить информацию о восстановлении жилья после обстрела. Однако она усомнилась в подлинности голоса и заявила, что не верит, что говорит с губернатором.
«Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить, кому угодно: все мне сделали», — заявила россиянка.
Ранее Гладков сообщил, что число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Борки (Белгородская область) увеличилось до двух. Вторым пострадавшим стал 16-летний подросток.