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02:09, 8 апреля 2025Россия

Главу Белгородской области приняли за мошенника при обзвоне жителей

Гладкова приняли за мошенника при обзвоне жителей Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: РИА Новости / Антон Вергун

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова вновь приняли за телефонного мошенника, пока он обзванивал жителей региона, пишет РИА Новости.

Во время звонка жительнице Белгорода Гладков представился и сообщил, что хочет уточнить информацию о восстановлении жилья после обстрела. Однако она усомнилась в подлинности голоса и заявила, что не верит, что говорит с губернатором.

«Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить, кому угодно: все мне сделали», — заявила россиянка.

Ранее Гладков сообщил, что число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Борки (Белгородская область) увеличилось до двух. Вторым пострадавшим стал 16-летний подросток.

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