Число пострадавших подростков при атаке ВСУ на российский регион увеличилось до двух

Гладков: Число пострадавших при атаке ВСУ на село Борки увеличилось до двух

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Борки (Белгородская область) увеличилось до двух. Пострадали два подростка, а не один, как сообщалось ранее. Уточненную информацию в Telegram-канале опубликовал глава российского региона Вячеслав Гладков.

Вторым пострадавшим стал 16-летний подросток. «Парня в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями плеча и ноги бригада скорой также доставляет в Валуйскую ЦРБ [центральную районную больницу]», — рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали для атаки беспилотники. Первому пострадавшему также 16 лет. Он получил черепно-мозговую травму, поверхностные раны головы, множественные повреждения рук и ног.