Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:43, 7 апреля 2025Россия

Число пострадавших подростков при атаке ВСУ на российский регион увеличилось до двух

Гладков: Число пострадавших при атаке ВСУ на село Борки увеличилось до двух
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Борки (Белгородская область) увеличилось до двух. Пострадали два подростка, а не один, как сообщалось ранее. Уточненную информацию в Telegram-канале опубликовал глава российского региона Вячеслав Гладков.

Вторым пострадавшим стал 16-летний подросток. «Парня в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями плеча и ноги бригада скорой также доставляет в Валуйскую ЦРБ [центральную районную больницу]», — рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали для атаки беспилотники. Первому пострадавшему также 16 лет. Он получил черепно-мозговую травму, поверхностные раны головы, множественные повреждения рук и ног.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине допустили капитуляцию Киева

    Трамп объяснил отсутствие дополнительных пошлин против России

    НХЛ сделала прогноз на срок побития рекорда Овечкина

    Трамп раскрыл перспективы решения украинского конфликта

    Число пострадавших подростков при атаке ВСУ на российский регион увеличилось до двух

    Жители российского города пожаловались на нашествие крыс

    Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

    США продлили разрешение физлицам и организациям платить налоги в России

    Солдат ВСУ заявил об отсутствии жалости к погибшим мирным украинцам

    Блогера Жидковского призвали проверить на предмет ЛГБТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше