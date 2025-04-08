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14:26, 8 апреля 2025Россия

Хинштейн порассуждал об окончательном разгроме ВСУ в Курской области

Хинштейн заявил, что час разгрома ВСУ в Курской области приближается
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

Час окончательного разгрома формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области приближается. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал информацию об освобождении российскими войсками села Гуево в Курской области.

«Час окончательного разгрома противника на Курской земле все ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную победу!», — написал чиновник.

Ранее об освобождении села Гуево заявил проект военного блогера Михаила Звинчука «Рыбарь». По его данным, украинское командование пыталось перебрасывать в район населенного пункта подкрепления из занятого ВСУ Горналя. Позднее информацию о взятии населенного пункта подтвердили в Минобороны России.

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