Хинштейн порассуждал об окончательном разгроме ВСУ в Курской области

Хинштейн заявил, что час разгрома ВСУ в Курской области приближается

Час окончательного разгрома формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области приближается. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал информацию об освобождении российскими войсками села Гуево в Курской области.

«Час окончательного разгрома противника на Курской земле все ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную победу!», — написал чиновник.

Ранее об освобождении села Гуево заявил проект военного блогера Михаила Звинчука «Рыбарь». По его данным, украинское командование пыталось перебрасывать в район населенного пункта подкрепления из занятого ВСУ Горналя. Позднее информацию о взятии населенного пункта подтвердили в Минобороны России.