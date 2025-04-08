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04:59, 8 апреля 2025Ценности

Известная 71-летняя модель похвасталась фигурой в бикини

71-летняя модель Кристи Бринкли похвасталась фигурой в ярко-красном бикини
Мария Винар

Фото: @christiebrinkley

Известная американская актриса и модель Кристи Бринкли похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

71-летняя манекенщица поделилась серией снимков с отдыха на яхте. Так, она запечатлела себя на камеру в бикини яро-красного цвета, состоящем из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок. При этом на размещенных кадрах видно, что внешний вид знаменитости дополняют соломенная шляпа с широкими полями и пляжная накидка, оформленная геометрическими узорами.

«Чувствую себя оптимистом и надеюсь, что вы тоже! Желаю всем яркого солнца и блестящих дней впереди», — подписала звезда пост.

В июле прошлого года Кристи Бринкли раскрыла секрет привлекательности.

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