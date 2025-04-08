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23:27, 8 апреля 2025Экономика

Известная актриса похвасталась жизнью в Подмосковье

Актриса Бардо рассказала, что за городом ей проще выспаться и отдохнуть
Полина Кислицына (Редактор)

Актриса Наташа Бардо призналась, что за городом ей проще выспаться и отдохнуть, чем в Москве. Жизнь в квартире в столице и в доме в Подмосковье она сравнила в интервью журналу WomanHit.

Артистка ответила на вопрос о том, почему она живет в доме, а не в квартире. «Я очень люблю тишину, запах свежескошенной травы, люблю бегать по траве с собакой, мужем и сыном. А еще я всегда за крепкий сон — за городом я стала спать спокойно. И без суеты могу с утра валяться и читать книгу. А город постоянно провоцирует на движение», — со смехом отметила она.

Ранее певец Сосо Павлиашвили похвастался жизнью в доме в Московской области. Артист сообщил, что его семье нравится жить за городом, так что переезжать в ближайшее время они не планируют. Вместе с детьми и супругой Павлиашвили часто гуляет в лесу и проводит время на собственном участке, где, кроме них, живут кошки и куры.

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