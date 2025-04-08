Известный российский комик раскрыл удививший его факт о США

Комик Гурам Амарян удивился наличию игровых автоматов в аэропорту Лас-Вегаса

Известный российский стендап-комик Гурам Амарян побывал в Лас-Вегасе и раскрыл удививший его факт об этом городе США. Впечатлениями он поделился в беседе с футболистом Федором Смоловым, видео вышло на YouTube.

По словам Амаряна, в Лас-Вегасе, который является крупнейшим центром игорного бизнеса, его впечатлило повсеместное наличие игровых автоматов и других средств для азартных игр. «Ты через рукав самолета идешь в аэропорт, и там все в игровых автоматах. Было странно. И в отеле так же, я иду от ресепшена до номера, и по дороге рулетка стоит», — рассказал юморист.

Комик также отметил, что в этом городе попробовал сыграть в казино, однако не потратил сверх заранее отложенной им суммы.

Ранее Амарян побывал в Монако и описал впечатления словами «таким лохом почувствовал себя». По его словам, визит в Монте-Карло сильно его приземлил.