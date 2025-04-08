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09:25, 8 апреля 2025Мир

Китай решил «биться до конца» на фоне угроз Трампа

Министерство торговли Китая пообещало биться до конца в ответ на угрозы Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Министерство торговли Китая пообещало «биться до конца» в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 50-процентные пошлины против КНР. Слова представителя ведомства приводит «Синьхуа».

«Угроза США повысить пошлины в отношении Китая ошибочна и в очередной раз демонстрирует шантажистскую природу США. Китай никогда с этим не согласится. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца», — отметили в Минторге страны.

Представитель министерства добавил, что введение Вашингтоном пошлин против Пекина представляет собой «типичную практику одностороннего запугивания», не имеющую под собой никаких оснований. Если США ужесточат свою политику, Китай примет контрмеры для защиты своих прав и интересов.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай отказаться от введенных им 34-процентных тарифов, иначе американская сторона повысит пошлины на импорт из КНР еще на 50 процентов. Дополнительная 50-процентная пошлина прибавится ​​к 34-процентной, которую президент ввел на весь китайский импорт, а также к 20-процентному сбору, который был введен до этого. В итоге общий размер тарифа для КНР может превысить 100 процентов.

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