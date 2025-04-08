Крупные фармкомпании поставили ультиматум властям Евросоюза

Reuters: Фармкомпании потребовали от властей ЕС быстрых мер и пригрозили уходом

Крупные европейские производители лекарств предупредили председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о своем переезде в США, если Брюссель не примет быстрых и радикальных действий. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как заявила Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), в которой главную роль играют такие гиганты, как Bayer, Novartis и Novo Nordisk, пошлины, введенные властями США, вынуждают их задуматься об оперативном уходе в США. Однако Евросоюз (ЕС) может избежать такого сценария, если поторопится принять некоторые меры. Например, речь идет об изменениях нормативно-правовой базы и создании благоприятных условий для инноваций.

«Теперь, с введением пошлин, стимулов для инвестирования в ЕС стало меньше, а вот мотивов для переезда в США стало больше», — гласит ультиматум EFPIA.

В связи с этим издание напомнило, что, по данным Евростата, экспорт медицинской и фармацевтической продукции из ЕС в США в 2023 году составил около 90 миллиардов евро. Сегодня европейские фармацевтические гиганты активно расширяют производственные мощности в США, которые являются крупнейшим рынком сбыта лекарств. Например, в 2021 году продажи фармацевтических препаратов в Северной Америке составили почти 50 процентов от мировых. На Европу пришлось 25 процентов.

В ноябре 2024 года новость о назначении антивакцинатора Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США привела к падению акций крупнейших мировых фармацевтических компаний.