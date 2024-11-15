Приход антиваксера на пост главы Минздрава США обрушил акции фармкомпаний

Акции фармкомпаний упали из-за планов Трампа назначить главой Минздрава Кеннеди

Готовность избранного президента США Дональда Трампа назначить на пост министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего привела к падению акций крупнейших мировых фармацевтических компаний, сообщает ТАСС.

Политик, ранее состоявший в Демократической партии, но поддержавший на выборах республиканца, известен альтернативными взглядами на медицину. В частности, он является одним из самых известных антиваксеров (противников вакцинации) в стране, а также активно продвигает средства, не имеющие доказанной научно эффективности.

Стоимость акций Novavax на фоне представления о проблемах, с которыми столкнутся производители лекарств, если Кеннеди-младший возглавит Минздрав, рухнула более чем на семь процентов. У Moderna падение превысило пять процентов, а акции Pfizer упали на два процента. Немецкая BioNTech подешевела более чем на шесть процентов.

Возможное назначение политика стало главной сенсацией среди новых кандидатур Трампа, даже на фоне споров о новом генпрокуроре, которым избранный президент видит Мэтта Гетца. Американские СМИ напоминают, что Кеннди-младший грозил ликвидировать целые департаменты, а на новой должности у него будут все полномочия для того, чтобы воспрепятствовать производству вакцин и программам вакцинации.

В прошлые годы Кеннеди-младший утверждал, что аутизм возникает из-за вакцин, ВИЧ не приводит к СПИД, а причиной стрельбы в школах являются антидепрессанты. Политик является сыном бывшего генерального прокурора США Роберта Ф. Кеннеди и племенником бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди. Другие члены известной семьи публично дистанцировались от своего родственника и его взглядов, назвав его действия «предательством семейных ценностей».

