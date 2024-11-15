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00:49, 15 ноября 2024Мир

Трамп предложил кандидата на пост министра здравоохранения и соцслужб

Трамп предложил Кеннеди — младшего на пост министра здравоохранения и соцслужб
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть Роберта Кеннеди — младшего пост министра здравоохранения и социальных служб. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Слишком долго американцы страдали от индустриального продовольственного комплекса и фармацевтических компаний, которые прибегали к обману и дезинформации в вопросах общественного здравоохранения», — написал Трамп.

До этого основатель и глава агентства Bloomberg Майкл Блумберг предостерег Трампа от назначения политика-демократа Роберта Кеннеди — младшего в администрацию. По его мнению, это может стать для Трампа катастрофической ошибкой.

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