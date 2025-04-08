Лещенко и Газманов появились на концерте в Кремле с травмами

Лещенко и Газманов пришли на концерт Буйнова в Кремле с травмами

Народный артист РСФСР Лев Лещенко и народный артист России Олег Газманов пришли на концерт в честь 75-летия Александра Буйнова в Кремле с травмами. Об этом пишет «МК».

Лещенко приехал на мероприятие с загипсованной рукой. «Руку сломал вчера», — поделился исполнитель.

Также зрители заметили большой шрам на лбу у Газманова. Артист назвал его «свежим», но делиться подробностями не стал, добавив, что «никакого криминала искать не стоит». «Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально. Сотрясения нет, на потенцию не влияет», — заключил певец.

Ранее Александр Буйнов, у которого обнаружили рак предстательной железы, назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин.