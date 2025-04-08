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13:04, 8 апреля 2025Бывший СССР

Лидер оппозиционной партии Молдавии захотел восстановить отношения с Россией

Додон объявил о намерении восстановить отношения с Россией после выборов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдавия, бывший президент страны Игорь Додон объявил о намерении восстановить отношения с Россией после выборов в парламент. Об этом он заявил после переговоров с послом РФ в республике Олегом Озеровым на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«[Во время встречи] выразил уверенность, что после парламентских выборов мы восстановим стратегическое партнерство с Россией в полной мере», — написал Додон, добавив, что сейчас отношения между Москвой и Кишиневом находятся «на самом низком уровне».

О дате парламентских выборов в Молдавии власти не сообщали. По закону они должны пройти в период с июля по октябрь 2025 года.

Ранее стало известно, что Молдавия может стать участником программы по закупкам оружия со странами Европейского союза (ЕС). «Что касается третьих стран, как Молдавия, также возможно, чтобы страна присоединилась к закупкам, если подписала соглашение с ЕС о партнерстве в области безопасности. А это как раз случай Молдавии», — заявил представитель Европейской комиссии Тома Ренье.

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