В ЕС захотели включить Молдавию в программу закупок оружия

Представитель ЕК Ренье: Молдавия может присоединиться к программе закупок оружия

Молдавия может стать участником программы по закупкам оружия совместно со странами Европейского союза (ЕС). Об этом заявил представитель Европейской Комиссии (ЕК) Тома Ренье, передает Sputnik.

«Что касается третьих стран, как Молдавия, также возможно, чтобы страна присоединилась к закупкам, если подписала соглашение с ЕС о партнерстве в области безопасности. А это как раз случай Молдавии», — сказал чиновник.

Фонд SAFE — это некоммерческая организация, которая занимается повышением уровня безопасности в Европе и за ее пределами. Среди спонсоров программы: ЕК, ОБСЕ, НАТО и др. При помощи проектов фонда члены ЕС могут закупать военное оснащение путем совместных закупок.

Ранее Еврокомиссию обвинили в попытке захвата власти над оборонным бюджетом ЕС. Также сообщалось о подготовке проекта «Белой книги» по обороне, содержащей масштабный план перевооружений стран Запада.

