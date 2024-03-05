Еврокомиссию обвинили в попытке захвата власти над оборонным бюджетом ЕС

Financial Times: ряд стран ЕС против плана ЕК об общих оборонных закупках

Ряд стран Европейского союза (ЕС) поставил под сомнение план Еврокомиссии (ЕК) об увеличении совместных оборонных закупок и выступил против передачи ЕК ответственности за общие оборонные фонды. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Консервативные в финансовом плане страны Европейского союза выступают против разрабатываемого плана Брюсселя по увеличению общего финансирования обороны, ставя под сомнение стремление к быстрому наращиванию производственных мощностей региона», — указано в материале.

Несмотря на желание снизить зависимость Европы от США в области обороны, некоторые страны ЕС выступили против того, чтобы ответственность за распоряжение фондами с общим оборонным бюджетом лежала на Еврокомиссии. В частности, ЕК обвинили в попытке «захвата власти» и введения плановой экономики.

Один из европейских дипломатов на анонимной основе призвал соблюдать в оборонной отрасли правила рынка, когда «правительства будут размещать заказы, оборонные компании будут инвестировать в мощности и продавать свои изделия».

В конце февраля в Евросоюзе приняли решение увеличить масштабы военных закупок внутри блока и снизить количество оружия, приобретаемого у третьих стран. 4 марта Еврокомиссия сообщила о намерении представить свой план наращивания военного производства внутри ЕС и защиты союза от международной конкуренции в оборонной промышленности.