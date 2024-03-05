Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 5 марта 2024Мир

Еврокомиссию обвинили в попытке захвата власти над оборонным бюджетом ЕС

Financial Times: ряд стран ЕС против плана ЕК об общих оборонных закупках

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Ряд стран Европейского союза (ЕС) поставил под сомнение план Еврокомиссии (ЕК) об увеличении совместных оборонных закупок и выступил против передачи ЕК ответственности за общие оборонные фонды. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Консервативные в финансовом плане страны Европейского союза выступают против разрабатываемого плана Брюсселя по увеличению общего финансирования обороны, ставя под сомнение стремление к быстрому наращиванию производственных мощностей региона», — указано в материале.

Несмотря на желание снизить зависимость Европы от США в области обороны, некоторые страны ЕС выступили против того, чтобы ответственность за распоряжение фондами с общим оборонным бюджетом лежала на Еврокомиссии. В частности, ЕК обвинили в попытке «захвата власти» и введения плановой экономики.

Материалы по теме:
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024
Начало специальной военной операции (СВО) России на Украине: причины и цели, хронология первых дней
Начало специальной военной операции (СВО) России на Украине:причины и цели, хронология первых дней
24 февраля 2024
«НАТО станет сильнее» В Европе хотят создать единую армию. Как на это повлияли США и боевые действия на Украине?
«НАТО станет сильнее»В Европе хотят создать единую армию. Как на это повлияли США и боевые действия на Украине?
24 февраля 2024

Один из европейских дипломатов на анонимной основе призвал соблюдать в оборонной отрасли правила рынка, когда «правительства будут размещать заказы, оборонные компании будут инвестировать в мощности и продавать свои изделия».

В конце февраля в Евросоюзе приняли решение увеличить масштабы военных закупок внутри блока и снизить количество оружия, приобретаемого у третьих стран. 4 марта Еврокомиссия сообщила о намерении представить свой план наращивания военного производства внутри ЕС и защиты союза от международной конкуренции в оборонной промышленности.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост

      В России выставили на продажу «Запорожец» за два миллиона рублей

      Украинский командир продал тонны топлива и попался

      Европейскую страну предостерегли от запрета на ввоз российского зерна

      Еврокомиссию обвинили в попытке захвата власти над оборонным бюджетом ЕС

      В Азербайджане предложили лишать гражданства воевавших на Украине

      Украинский военком назвал манипуляцией видео с произволом при вручении повесток

      Бывший депутат Рады отметил раздражение Запада от коррупции на Украине

      Звезда шоу на Первом канале описала его словами «следили как за хомячками»

      В Госдуме резко высказались о предложении правнука Сталина относительно ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше