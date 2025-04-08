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06:55, 8 апреля 2025Мир

Мадуро анонсировал чрезвычайное экономическое положение в Венесуэле

Мадуро анонсировал введение в Венесуэле чрезвычайного экономического положения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в связи с объявленной США торговой войной введет во вторник в стране чрезвычайное экономическое положение. Об этом пишет ТАСС.

«Завтра я подпишу конституционный декрет о чрезвычайном экономическом положении, чтобы защитить экономику Венесуэлы», — заявил лидер страны.

По его мнению, американское правительство нарушило мировые экономические правила, разрушило международное торговое и экономическое право и Всемирную торговую организацию.

Ранее Мадуро отреагировал на угрозы госсекретаря США Марко Рубио в связи с территориальным конфликтом с Гайаной. Он подчеркнул, что Венесуэла стремится к демократии. Он также назвал Рубио идиотом, подчеркнув, что Каракас не будет обращать внимание на его угрозы.

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