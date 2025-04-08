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12:06, 8 апреля 2025Мир

Макрона обвинили в стремлении к войне

Филиппо: Макрон приближает войну за спинами французов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Макрон и Европейский союз (ЕС) втайне от французских граждан приближают войну. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X, комментируя возможную отправку европейских военных на Украину.

«Пожалуйста, распространите эту информацию: Макрон и ЕС движутся к войне за спинами французов!» — написал политик.

Филиппо также прокомментировал заявления Владимира Зеленского о массированном развертывании французской армии на Украине для противостояния России. Он в шутку назвал украинского президента «новым министром обороны [Франции]» и отметил, что Зеленский кажется гораздо более информированным в этом вопросе, чем сами французы.

Ранее Филиппо призвал французских граждан мобилизоваться против возможной отправки войск на Украину и отвергнуть эту идею властей страны.

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