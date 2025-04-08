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10:10, 8 апреля 2025Мир

Мирные переговоры по Украине оказались под угрозой из-за позиции Европы

RS: Переговоры по Украине могут сорваться из-за разногласий по SWIFT
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Разногласия между США и Европой по поводу частичного допуска России к системе SWIFT могут сорвать мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.

«То, что обещало стать полезным, небольшим шагом вперед, было перехвачено европейскими и украинскими усилиями по блокированию незначительных уступок России», — говорится в публикации.

Сообщается, что США были готовы предоставить одному российскому банку ограниченный доступ к системе SWIFT — исключительно для осуществления платежей за аграрный экспорт. Однако европейские лидеры заняли более жесткую позицию, опасаясь, что такая мера будет воспринята как ослабление санкционного давления.

27 марта появилась информация, что Европейский союз отклонил требование России об отмене санкций в отношении Россельхозбанка как условие для достижения перемирия в Черном море.

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