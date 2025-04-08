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10:16, 8 апреля 2025Мир

На Западе предупредили о новом экономическом кризисе из-за «дряхлого старика»

Роткопф: Новый кризис вызван политикой Трампа и его когнитивными способностями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Новый экономический кризис будет вызван торговой политикой президента США Дональда Трампа, которая якобы отражает его снижающие когнитивные способности и превращение в «дряхлого старика». Об этом пишет экс-замминистра торговли США при администрации Билла Клинтона Дэвид Роткопф в своей колонке для Daily Beast.

«Во-первых, это потеря памяти (...) Потеря слов — еще один симптом, и здесь нет смысла шутить: он едва может связно говорить (...) Но, послушайте, если отбросить деменцию, этот парень явно сходит с ума. В эти дни он набрасывается на предполагаемых врагов, как король Лир на пустоши. И он демонстрирует другие признаки упадка, в частности слабость старика», — написал экс-сотрудник администрации Клинтона.

Никаких доказательств обвинений приведено не было. При этом Роткопф добавил, что политика Трампа подрывает доверие к США в международных делах, а также торговле.

Ранее профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт заявил, что Трамп разрушил американскую внешнюю политику за первые три месяца своего президентства, превзойдя своих предшественников по степени некомпетентности. Он напомнил, что внешняя политика США в целом претерпевает кризис уже последние 25 лет и такие предшественники Трампа как Джордж Буш-младший, Барак Обама и Джо Байден также допустили много ошибок. Однако он подчеркнул, что масштаб разрушений действующего главы государства является уникальным.

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