Назван разрушительный рекорд Трампа

Профессор Уолт: Трамп разрушил внешнюю политику США за три месяца

Президент США Дональд Трамп разрушил американскую внешнюю политику за первые три месяца своего президентства, превзойдя своих предшественников по степени некомпетентности. Об этом написал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в своей колонке для Foreign Affairs.

«Можно сказать, что он [Трамп] следует этому удобному "Пятиэтапному руководству по провалу внешней политики США". Шаг 1: назначьте много подхалимов и лоялистов. Шаг 2: Вступайте в конфликты с как можно большим количеством государств. Шаг 3: Игнорируйте силу национализма. Шаг 4: Нарушайте нормы, отказывайтесь от соглашений и будьте непредсказуемыми. Шаг 5: Подрывайте основы американской власти», — отметил исследователь.

Уолт напомнил, что внешняя политика США в целом претерпевает кризис уже последние 25 лет и такие предшественники Трампа как Джордж Буш-младший, Барак Обама и Джо Байден также допустили много ошибок. Однако он подчеркнул, что масштаб разрушений действующего главы государства является уникальным.

Стивен Уолт — известный американский политолог, представитель направления реализма в международных отношениях. Особую популярность получил как соавтор многих работ с профессором Чикагского университета Джоном Миршаймером. Также как и его коллега, Уолт часто критикует политику США в отношении украинского конфликта. 10 ноября прошлого года он предложил Трампу отказаться от дальнейшей помощи Киеву при условии договоренностей с Россией о разделе территорий и нейтралитете Украины.